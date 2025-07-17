Как Егор Дёмин оказался в НБА? Все подробности

Но нас, конечно, больше всего интересует, что там было про Егора Дёмина, и, скажем прямо, есть о чём рассказать! Дёмин стал первым лотерейным пиком для «Нетс» с 2010 года, и тот факт, что клуб настолько поверил в россиянина, многое говорит сам за себя. Хочется также понять, как в «Бруклине» пришли к довольно спорной стратегии выбрать трёх (а с учётом Дэнни Вульфа, можно сказать, трёх с половиной) разыгрывающих, которым нужен мяч в руках. К чести клуба, попытка ответить на этот вопрос в видео прозвучала.