Победа в Летней лиге НБА — заслуга россиянина! Голдин отлично устроился в «Майами»

На фоне современных «больших» Голдин выделяется не только внушительными физическими данными — 216 см роста и 113 кг веса — но и умением пользоваться ими с умом. В лиге хватает центровых вроде Зака Иди или Брука Лопеса, встречаются и более мобильные «пятёрки». Однако игроков с таким балансом между мощью и баскетбольным интеллектом, как у Голдина, немного. Его стиль игры скорее напоминает Марка Газоля или Айзею Хартенштайна: дисциплинированный, грамотный, с тонким чувством позиции и пониманием командных схем. Он не замедляет движение мяча, не требует атак через себя, но приносит осязаемую пользу на обеих сторонах площадки.