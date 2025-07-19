81 очко Коби Брайанта за матч — достижение, в которое до сих пор сложно поверить

В социальных сетях до сих пор можно найти множество воспоминаний американцев, которые отчётливо помнят тот день. Один из пользователей рассказывал, как находился в стриптиз-клубе, в приватной комнате с танцовщицей — но то, что творил Коби в тот момент, заставило и клиента, и стриптизёршу прекратить танец и просто начать смотреть матч. Полагаю, и кто-то из вас помнит, где он был и что делал в день, когда это произошло.