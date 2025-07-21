Такое не прощают. За что НБА отменила игрока, который мог стать живой легендой?

Это были не пустые заявления — его физическая готовность и уровень игры с каждым новым шансом лишь подтверждали это. Даже приближаясь к 30, Бизли оставался результативным: в сезоне-2018/2019, выступая за «Лейкерс», он реализовывал почти половину своих бросков с игры, несмотря на нестабильное время на паркете. Однако пути обратно в лигу для него так и не нашлось. Официальных объяснений не последовало. Неофициальную причину позже озвучил агент Рич Пол: «Профессионализм — это не только то, как ты играешь, но и то, как ведёшь себя вне площадки. Если ты не выстраиваешь отношения, а потом эти люди становятся менеджерами — работать с тобой больше не захотят».