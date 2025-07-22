А что, если бы Джордан не ушёл в 1993-м. Восемь титулов кряду — реально ли это вообще?

Оладжувон был выбран под первым номером на драфте 1984 года, том самом, где под третьим ушёл Джордан. Очень жаль, что их очное противостояние в финале так и не состоялось — это был бы по-настоящему символичный матчап. Тем более одной из главных претензий к наследию Майкла остаётся то, что ему якобы повезло с эпохой: он ни разу не обыгрывал в финале действительно великую команду. «Хьюстон» мог бы стать таким соперником.