Эксперт назвал позицию, на которой «Бруклин» может заиграть Егора Дёмина в НБА

«Даже несмотря на свои ограничения, новый игрок Майкл Портер-младший, в основном играющий с двумя дриблами и на приёме-перехвате, вполне вписывается в такую игру. Ни один из игроков текущего состава “Нетс” не является исключением для игры в движении, за исключением Кэма Томаса (держим кулаки, фанаты “Бруклина”). Если же он останется, эта европейская модель с одним главным создателем атак может стать интересной, если не более того. Если это так, то основная позиция Дёмина — это позиция небольшого форварда. Часто игнорируемой частью его драфт-профиля является его умение создавать моменты игры без мяча, которое он продемонстрировал во время своей игры за “Реал Мадрид”.