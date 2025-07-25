Легенда НБА Родман отреагировал на смерть иконы WWE Халка Хогана

Напомним, Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. В 1983 году американец подписал контракт с World Wrestling Federation (ныне WWE). Во многом именно его образ стал причиной резкой популярности реслинга в США в 1980-е. В 2005 году, перед WrestleMania 21, Хоган был введён в Зал славы WWE, а затем — повторно в 2020 году в составе nWo (New World Order).