Андрей Кириленко вспомнил свой первый матч с Майклом Джорданом

Наше поколение выросло на игре Джордана, для любого мальчишки он был олицетворением баскетбола. И вот я, 21-летний паренёк, стою перед ним на площадке. Крутейшее чувство. В той игре я набрал, кажется, девять очков. Он — где-то 43−45. Но мы выиграли. Всего мне удалось сыграть против него четыре раза. И я очень счастлив, что мне удалось записать это в свою личную историю", — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.