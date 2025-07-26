Шакил О’Нил назвал 18-летнего игрока, который может стать суперзвездой НБА

«Для него разрабатывают сценарий. И я ещё никогда и не для кого не видел более идеального сценария. Команда избавляется от мегазвезды. Дела их плохи. И вдруг они получают право выбирать первыми на драфте. Они берут ещё одну потенциальную суперзвезду, и на него устремлены все взгляды. Я никогда не видел, чтобы история о Золушке была так здорово написана для парня», — сказал Шакил в своём подкасте.