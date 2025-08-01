Самый дорогой развод в истории: великий Джордан ответил за 167 измен

Шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный MVP лиги, 14-кратный участник Матча всех звезд. Наследие и авторитет фигуры Майкла Джордана в мировом спорте неоспоримы. Однако среди невероятных баскетбольных рекордов есть один неспортивный. Однажды Джордан заплатил за развод с женой крупнейшую сумму в истории.
Не верил, что первый ребенок — от него
Джордан пришел в лигу в 1984-м, и уже тогда многим стало понятно, что он может стать лицом спорта. Спустя месяц после его дебюта американский журнал Sports Illustrated вышел с фото Джордана на обложке и подписью «Звезда рождается». Авансов Майклу было выдано немало — и он оправдал все. Вместе со спортивными результатами росла и популярность атлета — конечно же, и среди девушек.
Джордан познакомился с Хуанитой Ваной. Бывшую модель и баскетболиста свел общий знакомый в одном из ночных клубов Чикаго. У них закрутился роман, и к концу 1987 года Джордан решился на предложение. Хуанита его приняла, но свадьба не состоялась. Несмотря на это, пара продолжила встречаться. Через год они снова заговорили о свадьбе, а вскоре Хуанита узнала, что беременна.
Казалось, что все идет к браку, но в отношениях пары снова возникли проблемы. Джордан заподозрил Ваной в измене и был уверен, что ребенок Хуаниты — не от него. Долгие и громкие выяснения отношений привели к тесту на отцовство. Джордан выяснил, что причин для паранойи не было — малыш Джеффри Майкл оказался его биологическим сыном. С третьей попытки пара все-таки поженилась.
Позже в браке Джордана и Ваной появилось еще двое детей — Маркус и Жасмин. Однако семейной идиллии не вышло. Подозревавшему партнершу в измене Джордану далеко было до статуса верного мужа.
В 1990-х, на пике карьеры Джордана, каких только слухов не ходило о его отношениях с другими женщинами.
- Он тайно встречался с актрисой Дженнифер Уильямс, женой коллеги Майкла по цеху Роберта Уильямса.
- СМИ связывали его с первой темнокожей «Мисс Америка» Ванессой Уильямс, актрисой фильмов «18+» Кайли Айрленд.
- Помощник тренера «Чикаго» даже рассказывал, что Джордан хотел отбить у одноклубника Скотти Пиппена поп-икону Мадонну.
- Однако главным «хайлайтом» похождений баскетболиста стала женщина по имени Карла Кнафель.
Платил любовнице за молчание
С Кнафель Джордан познакомился в 1989 году — за год до рождения первенца. Девушка жила в Индианаполисе и пыталась запустить карьеру певицы. Номер телефона Карлы баскетболист достал через арбитра НБА Эдди Раша — позже Джордан неоднократно повторял подобный трюк. Факт знакомства Джордана с девушками через арбитров лиги подтверждал даже бывший вице-президент НБА по баскетбольным операциям Стю Джексон, хотя и отмечал, что не видит в этом ничего предосудительного.
Поначалу Джордан и Кнафель просто переписывались. Их первая встреча произошла в декабре 1989 года — через три месяца после свадьбы Джордана и Ваной. Свидание закончилось сексом. То же самое произошло и в ноябре 1990 года, а через несколько месяцев Кнафель рассказала Джордану о беременности.
Позже Кнафель призналась, что эта новость не давала покоя Джордану, который в том сезоне шел к первому чемпионству в «Чикаго». Он просил ее сделать аборт, а после отказа просил не распространять эту информацию, чтобы не повредить его репутации в лиге. Кнафель согласилась молчать за 250 тысяч долларов — Джордан заплатил эту сумму после рождения ребенка, а также взял на себя связанные с этим медицинские расходы.
Такой образ жизни мужа становился для Хуаниты невыносимым. В 1997 году она начала готовиться к разводу, ничего не сказав об этом баскетболисту. Ваной наняла частных детективов для слежки за Джорданом. Их задачей было регулярно уличать спортсмена в неверности и собирать компромат.
Через год с небольшим «дело» было готово — ищейки зафиксировали 167 случаев измены со стороны Джордана. Некоторые их них даже были сняты на камеру. В конце 1998 года Ваной выложила все это перед мужем и поставила его перед выбором — либо он завязывает с гулянками, либо пара разводится. Причем разрыв Ваной обещала громкий — такой, чтобы репутация Джордана, за которую он так переживал, точно не осталась невредимой.
Несколько лет Майкл пытался спасти брак, но ему это не удалось. В 2002 году Ваной подала на развод, назвав официальной причиной «непримиримые разногласия» с супругом. Как и свадьба, официальный разрыв отношений Джодана и Ваной тоже не удался с первой попытки. Хуанита отозвала заявление, но брак был безнадежен.
Изменил 167 раз и побил «рекорд»
Интересно, что в том же 2002 году, когда бракоразводный процесс Джордана и Ваной, по сути, был запущен, в жизни баскетболиста снова появилась Кнафель. Она потребовала с Джордана пять миллионов долларов, заявив, что именно такую сумму он обещал выплатить ей за сокрытие факта их отношений. Кнафель надеялась, что спортсмен согласится, когда она предложит ему пройти тест на отцовство, и обнаружится, что ребенок, которого она родила в 1991-м, был действительно от Джордана.
Девушка не учла, что Джордан сразу знал о том, что он не является отцом ее ребенка. После его рождения в августе 1991 года баскетболист попросил провести несколько тестов, которые доказывали его непричастность. 250 тысяч он заплатил просто за то, чтобы неприятная история не всплыла в СМИ. На основе этих данных и еще одного теста на отцовство, который тоже оказался отрицательным, суд быстро разбил дело Кнафель против Джордана.
А вот развод с Ваной оказался намного болезненнее. В 2006 году она снова подала заявление, и на этот раз пара разошлась. Адвокаты заявляли, что все было «взаимно и дружно», но потери, которые понес Джордан в ходе процесса, оказались беспрецедентными.
Майкл выплатил Хуаните рекордную на тот момент сумму — 168 миллионов долларов. Если вспомнить 167 измен, получается почти справедливо? На тот момент больше при разводе не платил никто — Джордан перекрыл «достижение» певца Нила Даймонда, заплатившего экс-супруге 150 миллионов.
Джордан продолжил вести привычный образ жизни — он то встречался с эскортницами, то состоял в отношениях с бывшей женой актера и комика Эдди Мерфи. Чемпион остепенился к 2011 году — на Рождество он сделал предложение кубинской модели Иветт Прието.
Пара поженилась на Джупитер-Айленде во Флориде — излюбленном месте звезд мирового масштаба. Там же Джордан вскоре приобрел поместье — среди его соседей легенда гольфа Тайгер Вудс и певица Селин Дион.
Однако опыт судебных тяжб с бывшими партнершами Джордан, по-видимому, не забывает. Баскетболист провел «работу над ошибками» и заключил с Прието интересный брачный договор, по которому, в случае развода, она получит по миллиону долларов за каждый год, проведенный в браке. Бонус «за выслугу лет» тоже предусмотрен — после десяти лет совместной жизни ежегодная сумма повысилась до пяти миллионов.
На сегодняшний день Прието могла бы получить при разводе более 50 миллионов долларов — большая сумма, которая не идет в сравнение с той, что получила первая жена баскетболиста. Да и что значат эти деньги для самого Джордана? По данным Forbes на 2024 год, его состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов.