Самый дорогой развод в истории: великий Джордан ответил за 167 измен

Интересно, что в том же 2002 году, когда бракоразводный процесс Джордана и Ваной, по сути, был запущен, в жизни баскетболиста снова появилась Кнафель. Она потребовала с Джордана пять миллионов долларов, заявив, что именно такую сумму он обещал выплатить ей за сокрытие факта их отношений. Кнафель надеялась, что спортсмен согласится, когда она предложит ему пройти тест на отцовство, и обнаружится, что ребенок, которого она родила в 1991-м, был действительно от Джордана.