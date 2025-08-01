Когда в НБА появится первый миллиардер? Мы уже нашли кандидата и всё подсчитали

У Купера Флэгга не было ни титула чемпиона NCAA, ни звания лучшего игрока студенческого сезона, ни золотой медали международных турниров. Зато у него уже есть $ 28 млн и статус самой яркой надежды американского баскетбола. В свои 18 лет он стал первым номером драфта НБА и подписал один из самых дорогостоящих новичковых контрактов в истории лиги. Флэгг ещё не сделал ни одного броска в НБА, а его финансовое положение уже превосходит многих действующих звёзд. Его путь — тонкий расчёт. И если благоприятные прогнозы сбудутся, Купер может стать первым баскетболистом, который заработает чистый $ 1 млрд исключительно на клубных контрактах.