Стало известно, когда НБА может запустить свою лигу в Европе

Будут выставочные игры. Я слышал несколько разных идей по этому поводу и даже не знаю, решили ли они, что хотят сделать. Но, возможно, в октябре будут проведены игры между тремя лучшими командами НБА и тремя из этой европейской лиги. Они организуют небольшие круговые турниры. Возможно, это просто игры «чемпион против чемпиона». Может быть, что-то ещё сделают в феврале [во время звёздного уикенда] со всеми лучшими командами. Есть некий синергетический аспект. Через 20 лет лиги, вероятно, будут немного более переплетены", — приводит слова Симмонса издание Basket Nеws.