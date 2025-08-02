Дончич подписал трехлетний контракт с «Лейкерс» на $165 млн

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Словенский защитник Лука Дончич сообщил на своей странице в соцсети Х о продлении контракта с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я только что продлил контракт с “Лейкерс”. С нетерпением жду продолжения работы, чтобы принести чемпионство “Лос-Анджелесу” и заставить болельщиков гордиться. Благодарен “Лейкерс”, моим товарищам по команде и всем болельщикам, которые дарили мне столько любви с самого первого дня. Это только начало», — написал Дончич.
«Сегодня я также выделяю 5 миллионов долларов, чтобы помочь 77 молодым спортсменам по всему миру осуществить свои мечты. Баскетбол дал мне все, и мне повезло, что я могу помочь следующему поколению», — добавил он.
Журналист ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на агента игрока сообщил, что контракт рассчитан на три года, за которые Дончич заработает 165 миллионов долларов.
Дончичу 26 лет, он перешел в «Лейкерс» из «Даллас Маверикс» по ходу прошлого сезона в обмен на Энтони Дэвиса. Словенец является пятикратным участником Матча звезд НБА, финалистом и самым результативным игроком регулярного чемпионата сезона-2023/24. В 2019 году был признан лучшим новичком НБА. Вместе со сборной Словении стал чемпионом Европы.