Дончич подписал трехлетний контракт с «Лейкерс» на $165 млн

«Я только что продлил контракт с “Лейкерс”. С нетерпением жду продолжения работы, чтобы принести чемпионство “Лос-Анджелесу” и заставить болельщиков гордиться. Благодарен “Лейкерс”, моим товарищам по команде и всем болельщикам, которые дарили мне столько любви с самого первого дня. Это только начало», — написал Дончич.