Звезда НБА Дончич заработает за следующие три года больше, чем Овечкин за 20 лет в НХЛ

Таким образом, доход словенского разыгрывающего от выступлений за «Лейкерс» в течение следующих трёх лет станет больше, чем заработок 39-летнего капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина за 20 лет игры в организации ($ 161,5 млн).
Ранее Дончич выразил уверенность в том, что у «озёрников» есть все возможности для завоевания чемпионства.
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Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше