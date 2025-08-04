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Звезда НБА Дончич заработает за следующие три года больше, чем Овечкин за 20 лет в НХЛ

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», по новому трёхлетнему контракту с калифорнийской командой заработает $ 165 млн.

Источник: Getty Images

Таким образом, доход словенского разыгрывающего от выступлений за «Лейкерс» в течение следующих трёх лет станет больше, чем заработок 39-летнего капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина за 20 лет игры в организации ($ 161,5 млн).

Ранее Дончич выразил уверенность в том, что у «озёрников» есть все возможности для завоевания чемпионства.

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