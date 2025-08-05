Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чарания: ДеАарон Фокс получил максимальное продление контракта со «Спёрс». Назван оклад

27-летний разыгрывающий ДеАарон Фокс согласовал максимальное продление контракта на четыре года с «Сан-Антонио Спёрс».

Источник: Чемпионат.com

27-летний разыгрывающий ДеАарон Фокс согласовал максимальное продление контракта на четыре года с «Сан-Антонио Спёрс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. За это время спортсмен должен получить $ 229 млн.

Фокс перешёл в «Сан-Антонио» из «Сакраменто Кингз» в результате трёхстороннего обмена в феврале 2025 года. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после перехода в «Спёрс» ДеАарон принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 19,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,8 передачи.