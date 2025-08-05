The Athletic оценил работу действующего чемпиона НБА «Оклахомы» в межсезонье

«Когда ты чемпион, отсутствие кардинальных изменений — вполне естественный выбор. Особенно это актуально для “Тандер”, располагающих одной из самых молодых ротаций в НБА. В “Оклахома-Сити” не только не стали вмешиваться в устоявшееся ядро команды, но и обеспечили будущее, заключив долгосрочные контракты с тремя своими звёздами — Шеем Гилджес-Александером, Джейленом Уильямсом и Четом Холмгреном. А в качестве приятного бонуса в Летней лиге себя хорошо проявил новичок — или, точнее, “псевдоновичок” — Николa Топич», — говорится в материале издания.