Звезду НБА Тайриза Халибёртона освистали в Нью-Йорке во время SummerSlam WWE

25-летний разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон посетил реслинг-шоу промоушена WWE SummerSlam в Нью-Йорке. Местная публика встретила баскетболиста выкриками и освистыванием. Спортсмен, однако, не растерялся и в ответ кричал: «Я тоже вас люблю». Позже он разместил пост на своей странице в социальных сетях, где написал следующее: «Я тоже по вам скучал».