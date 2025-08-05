The Athletic оценил шансы на успех или провал для «Голден Стэйт» в новом сезоне

Поэтому сейчас бессмысленно выставлять оценку — всё зависит от того, останется ли Куминга, куда он может отправиться и какие возможности это откроет для команды. Тем временем слухи о возможных новичках — вроде Эла Хорфорда или Де’Энтони Мелтона — пока так и не переросли в реальные сделки. Так что для «Уорриорз» по-прежнему возможно как удачное, так и провальное развитие событий", — говорится в материале издания.