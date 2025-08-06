«В WNBA ощущаю себя девчонкой, которая приехала учиться». Большое интервью с лучшей российской баскетболисткой

MVP последнего розыгрыша премьер-лиги Мария Клюндикова (Вадеева) находит свою роль в «Миннесоте», куда она перешла по ходу регулярного сезона WNBA. В августе российская центровая набрала 8 очков и 4 подбора в игре с «Лас-Вегасом», а в среду, 6 августа, помогла своей команде переиграть «Сиэтл» в напряженной концовке (8 очков и 5 подборов). После этого успеха «Линкс» (за который выступает еще одна россиянка Олаири Косу) еще больше укрепил свое лидерство в регулярке: 25 побед и всего пять поражений.
В разговоре с «СЭ» Мария рассказала об особом настрое в играх против «Лос-Анджелеса», популярности в Миннеаполисе и высказала мнение, что игроки женской НБА правильно борются за повышение своих окладов.
Очень хочется взять титул
— Как погода в Миннесоте?
— Мы сейчас на выезде в Сиэтле, и тут достаточно прохладно (разговор состоялся в понедельник, 4 августа). Примерно 18 градусов, ветрено. В Миннесоте тепло, в среднем 25−27 градусов. Кстати, погода очень похожа на Екатеринбург. Да, возможно, летом потеплее, но осень-зима — плюс-минус. И в целом город похож на Екатеринбург. Очень спокойный, не тусовочный. Мне это подходит.
— Правда, что там есть проблемы с общественным транспортом?
— Честно, не знаю. Нам дали машину, передвигаемся на ней.
— А могли бы поподробнее рассказать о своем переходе в «Линкс»?
— Когда меня убрали из ростера «Спаркс», то мы решили отдохнуть в Лос-Анджелесе. Я, мой муж, брат Иван съездили в Диснейленд, Universal, посмотрели другие достопримечательности штата. В один из дней поступил звонок от агента. Он спросил, не хочу ли присоединиться к «Миннесоте», и я согласилась.
— Не было мыслей уехать в Россию?
— Если бы никто не вышел с предложением в течение еще нескольких недель, то уехала бы. И из дома я бы вряд ли стала рассматривать возвращение. Такой длительный перелет с ребенком — тяжелое путешествие.
— Вам помогает няня?
— Да, няня была с нами, но сейчас она уехала. Справляемся вдвоем с мужем.
— Смотрю на ваши результаты, и складывается впечатление, что «Миннесота» — главный фаворит сезона?
— Согласна. Хочется взять титул.
— Вы проводите не так много времени на паркете, как привыкли в России. Чем это можно объяснить? Конкуренция?
— Тренер уделяет очень много внимания защите. За каждую ошибку в обороне — резкое замечание. И если по первой пятерке есть послабления, то по второй — две ошибки, и сиди тихо. (Смеется.) Тут чувствуется разделение [на основу и резерв], но мы все равно остаемся дружной командой. Все бьются друг за друга.
— Есть ли дедовщина?
— Нет.
— Легко находите общий язык с тренером, тиммейтами в плане знания английского?
— После рождения ребенка я год не практиковала английский и как будто все забыла. Сейчас получше, но в нашем коллективе много сленга, даже в баскетбольных терминах. Постепенно его узнаю, мне все объясняют. Здорово, что тайм-ауты тут длятся по три минуты. Можно переспросить, если что-то непонятно.
— А можете привести пример, что за сленг в баскетбольных терминах?
— Вряд ли это будет кому-то понятно. Они меняют слова, чтобы соперники не понимали их комбинации. В Лос-Анджелесе такого не было.
Похудела на 3−4 кг после приезда в «Миннесоту»
— Вы сказали, что у вас практически нет свободного времени. Слишком много тренировок?
— Мы действительно много тренируемся. Выходных тут практически нет. После игры на следующий день занятие для тех, кто мало играл. Отрабатываем скилы, технику, защиту. Лично для меня это очень здорово. Что-то я подзабыла за декретный отпуск, и в таком интенсивном темпе тело и голова вспоминают движения.
— А для Олаири Косу?
— Тоже. Все-таки для нее это первый опыт за океаном. Она получает хорошее развитие на играх и на тренировках. Рада, что мы вместе.
— Сколько длится тренировка?
— Около трех часов. Начинаем с тренажерного зала, потом броски и 1,5−2 часа на общекомандную работу. Индивидуальные тренировки длятся около 1,5 часа, на выезде — час.
— Как тело реагирует на такие нагрузки?
— Я похудела на 3−4 кг после приезда в «Миннесоту». Действительно серьезная нагрузка. Много беговых упражнений. Но опять же, мне это только в плюс.
— В целом возвращение после беременности далось тяжело?
— Если вспоминать первое время, то мне было тяжело набрать форму, восстанавливаться. Но я много работала над собой, поэтому на предсезонке чувствовала себя уверенно. Однако в ходе самого сезона было много микротравм. То одно повреждение, то другое, то простуда. Не могла полной грудью вздохнуть и почувствовать себя в своей тарелке. Только в плей-офф премьер-лиги более-менее пришла в себя. И то не на 100 процентов.
— Чего вам не хватает по сравнению с периодом до декрета?
— Пропала резкость. Вроде бы ты делаешь действие, но твое тело как будто в замедленной съемке. Признаюсь, что по-прежнему нахожусь в поиске оптимальной физической формы.
Считаю, что могу быть более стабильной. По-прежнему есть моменты, когда я буквально валюсь с ног. Нет сил. Но я стараюсь. Много тренажерного зала, дополнительных занятий.
— А как думаете, Косу готова физически к WNBA?
— Абсолютно. Ола — машина.
Стараюсь не обращать внимания на грубость, удары по рукам
— Главная звезда «Миннесоты» — Нафиса Коллиер. Что о ней скажете?
— Я играла против нее на детском ЧМ, но тогда Нафиса не сильно выделялась. Сейчас она, конечно, суперзвезда. Делает минимальные движения, но успевает в защите, где очень эффективна. Это в первую очередь уверенность в себе, техника и понимание игры, возможностей своих партнеров. Смотрю на это со стороны, и кажется, что могу так же. Но пока не получается на практике. Пока в WNBA ощущаю, что я будто молодая баскетболистка, которая приехала учиться и перенимать опыт.
— Вас это расстраивает?
— Наоборот. Рада, что нахожусь рядом с таким игроком, как Нафиса. Стараюсь многое перенять у нее.
— Вторая по результативности в «Миннесоте» — Кайла Макбрайд.
— Кайлу знаю еще со времен УГМК (выступала за клуб из Екатеринбурга в сезоне-2018/19. — Прим. «СЭ»). Она хороший шутер, забивает много «трех». Много помогает мне на тренировках, в игре поддерживает. Нравится разыгрывать с ней пик-н-роллы. Кайла способна как увидеть хороший пас, так и сама завершить атаку с дистанции.
— Что скажете об уровне контакта в WNBA?
— Честно скажу, физический контакт сильно отличается от премьер-лиги. Судьи позволяют играть грубо.
— Можно пример?
— Если я пойду с кем-то в контакт, то в России сразу фиксируют фол. Тут же получается, что могу хорошо давить игрока, жестко играть за получение, и судьи не обращают на это внимания. Порой пропускаются и грубые фолы. Тут девушки даже дерутся из-за такого.
— Тяжело бы перестроиться?
— На это потребовалось время. Думала: тут же фол — и порой останавливалась, но сейчас уже играю до конца в каждом эпизоде. Стараюсь не обращать внимания на грубость, удары по рукам. Не скажу, что тут судейство лучше, но это абсолютно другой подход.
— Какой вам ближе?
— Мне нравится жесткий физический контакт. Становишься сильнее в такой среде.
— Самый жесткий игрок, против которого вы играли?
— Наверное, назову Алию Бостон из «Индианы». В финале Кубка комиссионера она просто уничтожила нашу переднюю линию. В «Вашингтоне» есть Кири Ириафен, она жесткая.
В Екатеринбурге узнают чаще
— Ваша предыдущая команда — «Спаркс» — сейчас не радует результатами (12−15). Было ли какое-то злорадство во время игр против них?
— Это не злорадство. Просто на матчи против «Лос-Анджелеса» выходила более заряженной и хотела показывать максимум.
— В бытовом плане Олаири не паникует? Не звонит «Маша, а-а-а, у меня проблемы»?
— Нет, она спокойная и легко проходит мимо любых сложностей. Мама сейчас к ней приехала. Мне кажется, что я больше паникер, чем она!
— А вы-то чего? Давно уже живете одна, молодая мама, что паниковать?
— Не знаю, иногда читаю расписание и не понимаю, где находится тот или иной зал. Пишут только название meeting-room, а я еще не привыкла. Звоню ей: «Олачка, где это, что это, а-а-а!» А она ведь раньше меня в команде, знает все передвижения. В такие моменты меня иногда бросает по сторонам. Сейчас уже спокойнее стала.
— Но вы Маша-забываша?
— Нет, я бываю немного мнительной. Могу сомневаться, выключила ли утюг, закрыла ли кран.
— Всегда интересно узнать внутреннюю жизнь команды. Есть кто-то, с кем неприятно общаться?
— Нет, тут такого нет. Тем более что я никогда так ни про кого не скажу. Все разные, но все спокойные. По себе скажу, что я стесняюсь. Например, когда они танцуют.
— На праздниках или когда?
— Нет-нет. Они просто любят в принципе танцевать, в раздевалке или на площадке. Я думаю: «Блин, не хочу я танцевать». Петь, танцевать, громко говорить — тут это принято.
— А Олаири более открыта?
— Не знаю. Девочки часто начинают и говорят, чтобы мы повторяли за ними. А мы сами публику не заводим.
— Сам штат Миннесота и город Миннеаполис болеют спортом?
— Д-А-А-А! Болельщики прям живут спортом, это видно со стороны. В кафе могут подойти и заговорить про баскетбол, дружелюбные все. Это душевная доброта, чистая, спортивная поддержка.
— Вас узнают в городе?
— Когда как. В Екатеринбурге, конечно, чаще. Нас с Олой не так знают, как, допустим, Нафису. Ее узнают болельщики везде, но ведет она себя очень спокойно. Она не заносчивая. Очень уважает других людей.
— У вас были конфликты?
— Ну какие у меня конфликты? Я же неконфликтный человек. Все хорошо в этом плане, у меня нет сложностей с партнерами по команде.
Мне кажется, что Кларк страдает от бесконечного внимания к себе
— Скажите, а феномен Кейтлин Кларк ощущается?
— Вот у нее — да. Мое мнение со стороны состоит в том, что она даже как-то страдает от этого бесконечного внимания к себе. Очень повышенное внимание заставляет ее прятаться.
— Но лига от нее в восторге?
— Безусловно.
— Матчи с «Индианой» всегда проходят при аншлагах?
— Да, но если она не играет, то болельщики очень расстраиваются.
— А на Сабрину Ионеску и на Эйджу Уилсон ходят?
— На «Лас-Вегас» ходят. Все болеют за своих кумиров. Сабрина — очень интересный игрок, забивает сумасшедшие мячи.
— Скажите, пожалуйста, а что это за акция по поводу недовольства распределением доходов была на Матче всех звезд?
— Не знаю, мы же пропустили эту акцию. Она как раз таки в Индиане была.
— У вас в раздевалке об этой акции не говорили?
— Нет, не слышала.
— Как вы считаете, действительно ли женский баскетбол заслуживает больше доходов?
— Думаю, что да. Понятно, что на мужской баскетбол больше ходят и на них есть больший спрос. Это все, конечно же, бизнес. Я поняла, о чем речь, но это разные виды спорта (женский и мужской баскетбол). Речь идет не про то, чтобы уравнять доходы, а про то, чтобы увеличить их. Мы тратим много здоровья и сил на свою работу. Поэтому и должны платить больше.
— А в России вам достаточно платят?
— Каверзные вопросы. Я считаю, что за свое здоровье и короткую карьеру я получаю заслуженные деньги. Про остальных не буду говорить.
— Действительно ли WNBA становится все более популярной?
— Да, очевидно. Команды добавляются, болельщики чаще ходят.
— В Миннеаполисе много других профессиональных команд. Ходили ли куда-то еще? Хотя сейчас, кроме бейсбола, ничего нет.
— В Лос-Анджелесе ходила на бейсбол. Думала, что это скукотища, а это оказалась классная штука. Классно игроки двигаются, когда баттер отбивает мяч в поле. Энергичная игра, но в то же время чиловая.
— А на «Миннесоту Твинс» не удалось выбраться?
— Нет, у нас нет вообще времени.
— По городу реклама спорта видна?
— Да, есть. Была Нафиса, Бриджит Карлтон была. Когда я приехала, была реклама «Тимбервулвс». Потом сезон закончился, и ее убрали.
Александр Невзгода, Тимур Ганеев