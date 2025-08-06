«В WNBA ощущаю себя девчонкой, которая приехала учиться». Большое интервью с лучшей российской баскетболисткой

— Думаю, что да. Понятно, что на мужской баскетбол больше ходят и на них есть больший спрос. Это все, конечно же, бизнес. Я поняла, о чем речь, но это разные виды спорта (женский и мужской баскетбол). Речь идет не про то, чтобы уравнять доходы, а про то, чтобы увеличить их. Мы тратим много здоровья и сил на свою работу. Поэтому и должны платить больше.