Как Дончич стал главным козырем «Лейкерс» — и чем это обернется для клуба

Лука Дончич не был готов к обмену. Он его не искал, не подталкивал и уж точно не планировал. Но именно этот неожиданный переход в «Лейкерс» стал поворотным моментом в его карьере. Причём речь не столько о прогрессе как баскетболиста, сколько о превращении в фигуру, способную влиять на весь клуб. Эта ситуация наглядно показала важную истину, с которой сталкиваются все звёзды: даже впечатляющая статистика и высокий статус не гарантируют, что команда будет строиться вокруг тебя. Чтобы оставаться в центре внимания, нужно давать клубу гораздо больше, чем просто результат на площадке.