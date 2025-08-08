«Эпоха Денниса Родмана позади». Гилберт Аренас высказался о современной НБА

"Когда в баскетбол вошли по-настоящему большие деньги, многие игроки стали действовать более разумно. Эпоха Денниса Родмана позади — больше нет тех, кто мог бы гулять не просыхая круглые сутки. Нет и показных золотых цепей до колен. Сейчас баскетболисты осторожнее в своих поступках, стараются не выделяться и не быть на виду.