«Эпоха Денниса Родмана позади». Гилберт Аренас высказался о современной НБА

Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас заявил, что сейчас баскетболисты, несмотря на солидные оклады, стараются вести себя более скромно, чем некоторое время назад.

Источник: Чемпионат.com

"Когда в баскетбол вошли по-настоящему большие деньги, многие игроки стали действовать более разумно. Эпоха Денниса Родмана позади — больше нет тех, кто мог бы гулять не просыхая круглые сутки. Нет и показных золотых цепей до колен. Сейчас баскетболисты осторожнее в своих поступках, стараются не выделяться и не быть на виду.

Быть таким, как Леброн Джеймс или Стеф Карри, — невероятно трудно. Для этого нужна по-настоящему умная команда от первого до пятого номера, и всё должно работать в одном направлении. Потому что достаточно одной ошибки, чтобы всё рухнуло", — сказал Аренас в видео на YouTube-канале Two Personal Show.