Предложен вариант обмена, по итогам которого Леброн Джеймс перейдёт в «Майами»

В результате сделки «Хит» получил бы Леброна и Бронни Джеймсов (оба — из «Лейкерс»). В «Лос-Анджелес» перешли бы Лаури Маркканен («Юта») и Эндрю Уиггинс («Майами»). А игроками «Юты» стали бы Терри Розир («Майами»), Руи Хатимура («Лос-Анджелес»), Далтон Кнехт («Лос-Анджелес»), а также два драфт-пика первого раунда (2031) и один драфт-пик первого раунда (2027).