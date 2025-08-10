Время признать: «Сакраменто» не построит будущее вокруг Сабониса

Сабонис — не просто стабильный снайпер и «монстр» под щитами. В сезоне-2023/2024 он оформил 26 трипл-даблов — лучший показатель в его карьере и результат, сравнимый с величайшими разыгрывающими-центровыми в истории. Всего на его счету уже 68 трипл-даблов, три приглашения на Матч всех звёзд и два попадания в символическую сборную лиги. Он ведёт команду по подборам, регулярно набирает по восемь и более передач и способен управлять игрой с позиции «большого». Однако у «Кингз» нет нужного окружения — шутеров, способных растянуть оборону, и сильного партнёра по фронткорту, который компенсировал бы его недостатки в обороне.