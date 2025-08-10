Ричмонд
Гвардиола назвал трёх любимых игроков НБА

Источник: Чемпионат.com

Авторитетный американский инсайдер Марк Стейн привёл слова главного тренера клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы про Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Пеп Гвардиола сказал: “НБА всегда была важна в моей жизни”. Главный тренер “Сити” похвалил “Бостон” за продление контракта с другом Джо Маззуллой и назвал Стефена Карри, Луку Дончича и Леброна Джеймса своими любимыми современными игроками после ухода Майкла Джордана», — пересказал пресс-конференцию в Палермо Стейн в социальной сети Х.

В финале НБА 2024 года Гвардиола посетил противостояние «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс», поддерживая бостонский клуб.

