Аналитик объяснил, как Энтони Дэвис сделает «Даллас» претендентом на титул в новом сезоне

У Дэвиса теперь будет больше игрового времени на позиции мощного форварда, где он предпочитает быть, так как вокруг него есть Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд. Форварды Купер Флэгг, Пи Джей Вашингтон и Наджи Маршалл — все они сильные защитники в дополнение к Лайвли и Гэффорду, а это значит, что Дэвису не нужно будет так усердно работать в обороне. Это может привести не только к более здоровому сезону для большого человека, но и к повышению эффективности в атаке, поскольку у него, вероятно, будет больше энергии на другом конце площадки. Наличие на флангах таких стрелков, как Клэй Томпсон и Макс Кристи, даст ему возможность уйти из краски. А Д’Анджело Расселл сможет закрыть потребность в разыгрывающем, пока нет Ирвинга", — написал Мистретта в статье для Clutch Points.