«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

Егор Дёмин — имя, которое этим летом прозвучало громко не только в России, но и далеко за её пределами — в самом сердце мирового баскетбола. К 19 годам москвич, воспитанник академии «Тринта» и один из первых россиян в системе мадридского «Реала», прошёл путь от скромных залов юношеских турниров до ослепительных огней «Барклайс-центра».
Там, на драфте-2025, «Бруклин Нетс» выбрал его под восьмым номером — рекордно высоким для российского игрока. За его спиной: победа в юношеской Евролиге, рекорд по передачам среди новичков в университете Бригама Янга (BYU) и признание скаутов по обе стороны океана.
Впереди — дуэли с лучшими, встречи с кумирами вроде Леброна и Карри и долгожданный дебют в НБА, где на майке впервые в истории лиги появится фамилия с буквой «Ё». Каково это — в 19 лет стать символом нового поколения российского баскетбола и оказаться в центре мирового внимания? Обо всём этом — в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
— Поздравляю с выбором на драфте! Каким было первое слово, которое пришло на ум после объявления вашего имени Адамом Сильвером?
— На самом деле, сложно даже вспомнить, о чём именно я думал в этот момент. Хотелось просто максимально насладиться им, было сложно в целом осознать, что вообще произошло. Я чувствовал неимоверную радость и благодарность.
— Какие самые запоминающиеся слова были в ночь драфта?
— Один из моих агентов, который сидел со мной за столом во время церемонии, всё время проверял страницы в соцсетях основных инсайдеров и общался параллельно с генеральными менеджерами команд, чтобы понимать, как вообще выглядит ситуация, так как могут происходить обмены и подобные вещи. В итоге для «Нетс» выбор занял чуть больше времени — команда сообщила Адаму Сильверу, кого она выбрала, буквально за минуту до конца выделенного времени. Также «Бруклин» написал моему агенту то, что руководство выбирает меня, буквально секунд за 30 до того, как комиссионер НБА объявил об этом на сцене. В тот момент он повернулся ко мне и сказал: «Ты останешься в Бруклине!».
— Вы говорили, что сдерживали слёзы в момент драфта. Почему?
— На самом деле, слёз не сдерживал. Это довольно-таки интересная история для меня… Всё время перед драфтом находился в очень сентиментальном состоянии, понимая, что с большой вероятностью осуществлю свою мечту детства. Но уже на самой церемонии, когда услышал своё имя, плакать совсем не хотелось, так как всё происходило в реальном времени, однако всё равно с трудом верилось во всё происходящее. У меня ушло какое-то время, чтобы осознать, что только что произошло.
— Вы стали самым высоко задрафтованным игроком в истории российского баскетбола. Присутствует ли волнение или давление из-за высоких ожиданий от вас?
— Считаю, волнение должно быть в любом случае. Из этого волнения я черпаю мотивацию, чтобы работать — что в итоге должно привести меня туда, где я хочу быть. А давление — это в какой-то степени формальность, у меня есть свои собственные стандарты, требования и ожидания от себя самого. И даже если это займёт время или если меня не будет видно поначалу, я не перестану делать то, что люблю, и буду с гордостью носить флаг России. В любом случае.
— Наверняка вы получили массу поздравлений после драфта. От кого оно оказалось самым неожиданным?
— Поздравлений было невероятное количество. Я не ожидал услышать столько приятных слов и поздравлений. Из того, что приходит сейчас в голову, это то, что меня поздравил чемпион Евролиги и MVP прошлого сезона Найджел Хэйс-Дэвис. Также было приятно получить звонок от моего персонального тренера Зака Гонсалеса, он в тот момент находился в Китае и вообще не спал в ожидании результатов драфта.
— Что для вас является целью на первый сезон в НБА?
— Мои основные цели — адаптация и максимальная концентрация на развитии во всём. Я фокусируюсь на том, чтобы прикладывать как можно больше усилий каждый раз, когда ступаю на паркет и вне его. Также необходимо выкладываться по максимуму и быть губкой, впитывая всю доступную мне информацию.
— Как вы воспринимаете вызов — быть одним из пяти новичков в «Нетс», когда вокруг столько конкуренции за минуты на паркете?
— Конкуренция не только в команде — но и в этой лиге везде. По событиям, например, с Лукой [Дончичем], его обменом и ещё многим факторам можно понять, что эта лига абсолютно не про эмоции и статус. Это бизнес. Никогда нельзя расслабляться — и вряд ли получится вообще. Так что конкуренция она везде. Для меня главное — это сфокусироваться на выполнении собственных задач, которые передо мной ставят тренерский штаб и руководство клуба.
— В официальную трансляцию попала радость штаба «Бруклина» после вашего выбора. Приятно осознавать, что команда изначально целилась в вас и рассчитывала на вас?
— Конечно, очень приятно что такая организация, как «Нетс», дала мне такие невероятную возможность и шанс быть частью их большой компании. Я им невероятно благодарен, и с этого момента хочу быть частью «Бруклина», и желаю оставаться частью клуба в будущем.
— Были ли разговоры с тренерским штабом о том, какой будет ваша роль в первом сезоне?
— Пока что разговоров о регулярном сезоне вообще не было. Организация делает ставку на один шаг вперёд, были определённые задачи и роли для каждого игрока на время Летней лиги. Теперь есть индивидуальные и общие задачи на остаток летней подготовки, а дальше уже будет разговор о том, как мы будем готовиться к сезону и к началу игр.
— Некоторые эксперты назвали ваш выбор в топ-10 неожиданным и спорным. Но были и те, кто считает его оправданным и верным. Как думаете, почему такой диссонанс во мнениях?
— Очень много мнений и разговоров было вокруг этого, и так оно всегда и будет, насколько я понимаю. Стараюсь просто изолировать себя от каких-либо разговоров и обсуждений публики, концентрируюсь на своей работе и развитии вместе с людьми, которые помогают мне быть лучшей версией себя.
— Клуб выменял чемпиона НБА и экс-звезду «Денвера» Майкла Портера. Появление такого игрока в команде — хороший знак для будущего франшизы?
— Конечно же, это хороший знак для франшизы, я уже успел с ним немного пообщаться и понять, как он мыслит. Он здесь, чтобы помочь нам побеждать, а также для того, чтобы усердно работать не только над собственной игрой, но и над помощью другим игрокам в команде. Он принесёт этой команде не только много опыта, но и рабочую этику, которой, честно говоря, в организации «Нетс» хоть отбавляй. Философия клуба такова — если человек не работает, он в этой команде не играет.
— С кем хотите встретиться в НБА больше всего — команды и игроки?
— Задумывался недавно об этом, насколько невероятно будет выйти на паркет и играть против игроков, за которыми следил, когда был ребёнком… Например, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант и другие. Пока что это звучит немного неправдоподобно (смеётся).
— Вы не раз говорили, что хотите играть в правильный баскетбол, но как найти баланс в НБА между тем, чтобы играть правильно, и своей индивидуальностью?
— Думаю, в этом и есть истина, чтобы попытаться найти баланс и правильный вектор, где игрок умеет делать всё и может повлиять на игру в любую секунду из всех 48 минут. Для кого-то это долгий процесс, над которым он работает на протяжении всей карьеры, кто-то настолько талантлив, что он это находит довольно быстро, а кому-то вообще не удаётся достичь этого. Так что это одна из моих основных целей, над которой я работал, работаю и буду работать каждый день.
— Планируете ли развиваться в медиапространстве, так как в университете у вас отлично получалось совмещать хорошую игру и различные интервью с друзьями, ролики и тому подобные вещи?
— Буду стараться освещать всё, как оно есть, в своём телеграм-канале, который завёл, чтобы общаться с российскими болельщиками. И буду стараться делать что-то интересное вне баскетбольной площадки, если будет достаточно свободного времени. Иметь что-то для веселья и расслабления — это важно, но в данный момент фокус, само собой, на баскетболе и развитии как спортсмена, так и личности в жизни.
— Вы первый игрок в истории НБА, кто будет выступать с буквой «Ё» на футболке. С чем связано такое решение? Не будут ли ещё сильнее коверкать вашу фамилию?
— Буква «Ё» появилась в мыслях с самого начала. Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей. Ну и всё-таки хотелось бы чтобы моя фамилия была написана правильно. Также это небольшая благодарность моему дедушке, который боролся за букву «Ё» в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте над буквой «Е» (смеётся).
— Вы уже немного сравнили Нью-Йорк и Москву, сказав, что они похожи тем, что везде кипит жизнь и всё находится в движении. Вживую убедились в этом после времени в Нью-Йорке?
— Москва и Нью-Йорк хоть и похожи отдалённо чем-то, но всё же совершенно два разных пространства… Разные энергия и атмосфера. Не хочу сравнивать, что лучше и что хуже, но мне очень нравятся Нью-Йорк и его аутентичная атмосфера, как в фильмах. И, конечно, я невероятно люблю Москву и не могу дождаться, когда появится возможность приехать домой и оказаться в родном для себя месте.
— В последнее время много россиян едут в NCAA. Как считаете, с чем это связано?
— Считаю, что в первую очередь появляется всё больше внимания к России и нашим игрокам. Уровень подготовки и возможностей наших баскетболистов растёт, отсюда и столько внимания к российским талантам.
— Пересекались во время Летней лиги с Владом Голдиным? О чём общались?
— С Владом не пересёкся в итоге, но виделся с Витей Лахиным. После первой игры с «Оклахомой» увидел его, и мы поздоровались. Обидно, конечно, что Витя не сумел сыграть в связи с травмой, но было очень приятно видеть его, тем более в обстановке Летней лиги.
— Рады тому, что в лиге будет ещё один россиянин?
— Конечно, рад. Это большой результат для российского баскетбола. Одна из моих основных целей — это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу… хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол.
— Ваша идеальная стартовая пятёрка — выбрать можно кого угодно.
— Эта задача всегда была для меня проблематичной, так как мне очень сложно выбрать всего пять игроков и выделить их настолько, чтобы сделать стартовую пятёрку. И моя тактическая часть в мозгу не даёт мне просто выбрать пять индивидуально лучших игроков мира, не обращая внимание ни на что другое.
— Какой совет могли бы дать ещё совсем юным баскетболистам из России, мечтающим когда-то оказаться в НБА?
— Главный совет, который я бы мог дать, — это просто верить в то, что любые мечта и цель могут стать реальностью, вне зависимости от того, кто что говорит и у кого какие мнения на этот счёт. Всё, что человек ставит перед собой как цель, это должно быть его приоритетом даже в том случае, если кто-то с этим не согласен. Важно уважать свои цель и мечту — быть ответственным за них.
Автор: Никита Бирюков