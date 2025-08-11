«Хочу, чтобы весь мир уважал наш баскетбол». Егор Дёмин — после драфта НБА

— Главный совет, который я бы мог дать, — это просто верить в то, что любые мечта и цель могут стать реальностью, вне зависимости от того, кто что говорит и у кого какие мнения на этот счёт. Всё, что человек ставит перед собой как цель, это должно быть его приоритетом даже в том случае, если кто-то с этим не согласен. Важно уважать свои цель и мечту — быть ответственным за них.