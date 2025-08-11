Егор Дёмин прояснил решение «Бруклина» использовать букву Ё на футболке в матчах НБА

«Буква Ё появилась в мыслях с самого начала. Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей. Ну и всё-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно.



Также это небольшая благодарность моему дедушке, который боролся за букву Ё в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте над буквой Е (смеётся)», — сказал российский баскетболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.