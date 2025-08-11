Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Дёмин прояснил решение «Бруклина» использовать букву Ё на футболке в матчах НБА

19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о решении команды использовать букву Ё на игровой майке.

Источник: Чемпионат.com

Спортсмен рассказал, с чем было связано подобное решение.

«Буква Ё появилась в мыслях с самого начала. Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей. Ну и всё-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно.

Также это небольшая благодарность моему дедушке, который боролся за букву Ё в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте над буквой Е (смеётся)», — сказал российский баскетболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.