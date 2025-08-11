Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам. Даже мошенники на нём жиреют

Вся финансовая схема строилась по принципу пирамиды: деньги новых инвесторов шли на выплаты прежним, а также на личные нужды супругов. По данным антикоррупционного ведомства, из $ 4,7 млн, собранных ими и их компаниями, лишь $ 1,4 млн было возвращено вкладчикам, тогда как свыше $ 500 тыс. потрачено на путешествия, почти $ 480 тыс. — на личные покупки, а $ 270 тыс. ушло на аренду жилья. Уже к 2017 году у компании не оставалось финансовой устойчивости.