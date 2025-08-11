«Другой уровень». Эксперт предупредил Егора Дёмина перед его дебютом в НБА

«Дёмин получил шанс проявить себя в матчах с типичными соперниками по Летней лиге НБА, однако настоящие игры регулярного чемпионата — это уже совсем другой уровень. Тем не менее Дёмин продемонстрировал уверенность, беря на себя те броски, которые, скорее всего, будут у него появляться благодаря вниманию к таким игрокам, как Майкл Портер-младший и Кэмерон Томас (если он подпишет новый контракт с командой)», — говорится в материале журналиста.