«Другой уровень». Эксперт предупредил Егора Дёмина перед его дебютом в НБА

Обозреватель авторитетного издания USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление россиянина Егора Дёмина в Летней лиге НБА.

Источник: Чемпионат.com

Обозреватель авторитетного издания USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление россиянина Егора Дёмина в Летней лиге НБА. Дёмин является игроком «Бруклин Нетс», выбравшего его под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

«Дёмин получил шанс проявить себя в матчах с типичными соперниками по Летней лиге НБА, однако настоящие игры регулярного чемпионата — это уже совсем другой уровень. Тем не менее Дёмин продемонстрировал уверенность, беря на себя те броски, которые, скорее всего, будут у него появляться благодаря вниманию к таким игрокам, как Майкл Портер-младший и Кэмерон Томас (если он подпишет новый контракт с командой)», — говорится в материале журналиста.