Секулич: Дончич пока не набрал оптимальную форму

«Лука изменил подход к тренировкам. Готов ли он лучше, мы увидим. Сейчас он не может быть на пике — только недавно начал полноценно заниматься баскетболом. Это ещё не настоящий Дончич, и все знают, как он играет, когда в форме. Главное, что он мотивирован, приехал сделать что-то хорошее с командой и готовиться к новому сезону», — приводит слова Секулича Fadeaway World со ссылкой на Meridian Sports.