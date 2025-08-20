Ричмонд
В США предложили обмен, при котором Леброн перейдёт в «Даллас», а Адетокунбо — в «Лейкерс»

Журналист американского издания Bleacher Report Эрик Пинкус допустил потенциальный обмен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), участие в котором могли бы принять пять клубов: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Милуоки Бакс», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс».

Источник: Чемпионат.com

Согласно задумке Пинкуса, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс перешёл бы в «Даллас». Туда же отправился бы его сын Бронни, а также — Андре Джексон («Милуоки»), Тайлер Смит («Милуоки») и Дрю Тимме («Бруклин»).

Одноклубником Егора Дёмина в «Бруклине» стали бы игрок «Лос-Анджелеса» Далтон Кнехт, а также — Дуайт Пауэлл и Джейден Харди (оба — из «Далласа»).

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо перешёл бы в «Лейкерс». Также калифорнийский клуб получил бы Оливье-Максенс Проспера («Даллас») и Тайриза Мартина («Бруклин»).

«Милуоки» получил бы Ар Джей Барретта («Торонто»), Пи Джей Вашингтона («Даллас»), Калеба Мартина («Даллас»), Наджи Маршалла («Даллас») и обмены пиками.

«Торонто» достался бы Дэниела Гэффорда («Даллас»).