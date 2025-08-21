Чернокожий немец обижен, что его не ценят, как Дирка Новицки. Объясняем, почему это смешно

И самое парадоксальное в том, что у Шрёдера уже есть всё, чтобы быть иконой: титулы, деньги, статус. Однако он упорно примеряет роль недооценённого и этим сам обесценивает свои достижения. Когда-то он доказывал, что «трудом можно добиться всего». Но вместо того чтобы, как Новицки, позволить делам говорить за себя, он вновь и вновь напоминает о том, что его не любят.