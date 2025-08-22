Ричмонд
Даниэль Кормье объяснил, почему карьера Леброна Джеймса длится так долго

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье объяснил, за счёт чего Леброн Джеймс продолжает выступать в НБА на высоком уровне, несмотря на возраст.

Источник: Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье объяснил, за счёт чего Леброн Джеймс продолжает выступать в НБА на высоком уровне, несмотря на возраст. По его словам, ключевую роль играет отношение современных спортсменов к восстановлению.

"Из-за доступности методов восстановления я думаю, что современные спортсмены стали умнее. Эти ребята ещё очень молоды. В 20 или 30 лет ты чувствуешь себя суперменом: лёг спать — проснулся — пошёл тренироваться, и так каждый день. Но с возрастом тело начинает давать о себе знать.

Однако нынешние спортсмены уже в 25 лет понимают: пусть они чувствуют себя отлично, внутри могут скрываться проблемы, которые нужно решать заранее, чтобы оставаться в порядке. И именно поэтому они играют так долго и при этом сохраняют элитный уровень", — сказал Кормье в подкасте Club Shay Shay.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года и на данный момент провёл уже 22 сезона. В прошлом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс» 40-летний форвард набирал в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.