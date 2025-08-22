Даниэль Кормье объяснил, почему карьера Леброна Джеймса длится так долго

Однако нынешние спортсмены уже в 25 лет понимают: пусть они чувствуют себя отлично, внутри могут скрываться проблемы, которые нужно решать заранее, чтобы оставаться в порядке. И именно поэтому они играют так долго и при этом сохраняют элитный уровень", — сказал Кормье в подкасте Club Shay Shay.