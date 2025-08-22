Женская НБА установила рекорд посещаемости за сезон

Несмотря на травмы Кларк и Риз в этом году, посещаемость матчей осталась высокой. Этому способствовало появление новичка Пейдж Бекерс в «Далласе», выход на арену новой команды «Голден Стэйт Валькириз» и расширенное телепокрытие. В 2025 году регулярный чемпионат был увеличен с 40 до 44 игр, что также повлияло на общий результат.