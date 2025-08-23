«Я знаю Путина». Сюрреалистичный рассказ Денниса Родмана о России

Для Родмана пересечение спорта и политики — привычный ландшафт. В 2022 году, когда в России задержали звезду WNBA Бриттни Грайнер, он уверял, что готов вылететь туда и содействовать её освобождению: «У меня есть разрешение, чтобы помочь», — говорил он NBC News. В итоге поездка не состоялась, а Грайнер вернулась домой после обмена заключёнными. Однако сам факт, что именно Родман рассматривался как возможный посредник, лишь подчеркнул его особое положение в мире — спортсмен без официального статуса, но с контактами на самом высоком уровне.