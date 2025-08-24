Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карточка Майкла Джордана и Коби Брайанта стала самой дорогой в истории спорта

Уникальная карта с изображением легендарных баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта ушла с аукциона Heritage Auctions за рекордные $ 12,93 млн.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает The Athletic.

Экземпляр 2007 года из серии Upper Deck Exquisite Collection включает логотипы НБА с игровых маек прославленных спортсменов и их автографы. Сумма почти вдвое превысила предварительную оценку в $ 6 млн, сделав карту самой дорогой в истории спортивных коллекционных карточек.

Новый рекорд обошёл прежних лидеров — бейсбольные T-206 с Хонусом Вагнером ($ 7,25 млн) и 1952 Topps с изображением Микки Мэнтла ($ 12,6 млн).

Команда Джордана поймала 32-килограммового белого марлина:

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше