Шакил О’Нил вспомнил о последствиях после победы в плей-офф НБА с «Чикаго» Майкла Джордана

О’Нил тогда выступал за «Орландо Мэджик», а Джордан был игроком «Чикаго Буллз». Клубы встречались в полуфинале Восточной конференции НБА. «Мэджик» победили со счётом 4−2.
«Это был великий момент. И в то же время это был поучительный момент. Потому что, когда побеждаешь бога, то думаешь, что дело сделано. Но в таком случае стоит также понимать, что в греческой мифологии есть и другие боги. В общем, мы победили Майка и начали устраивать вечеринки, рейвы… это было просто чересчур», — приводит слова О’Нила Basketball Network.
