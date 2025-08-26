WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?

Чтобы оправдать разрыв в зарплатах, долгие годы культивировался миф о «вечной убыточности» WNBA. В 2018-м речь шла о $ 10 млн минуса в год, в 2024-м — уже о $ 40 млн. Но параллельно франшизы подорожали с $ 10−14 млн до $ 500 млн, а вступительный взнос для новых команд вырос с $ 50 млн (2023) до $ 250 млн (2025). Контракт на трансляции приносит $ 200 млн ежегодно. Это больше похоже на искусственную бухгалтерию, чем на реальную картину. Достаточно вспомнить 2014 год, когда российский УГМК заплатил Дайане Таурази $ 1,5 млн просто за то, чтобы она пропустила сезон WNBA. Там «инвестиция в игрока» считалась стратегией. Здесь — ненужной статьёй расходов.