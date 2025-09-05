МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Разыгрывающая клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк выбыла до конца сезона из-за травмы.
В последний раз Кларк выходила на паркет 16 июля в матче регулярного чемпионата лиги против «Коннектикут Сан» (85:77).
«Надеялась поделиться более хорошими новостями, но в этом сезоне я больше не буду играть. Я проводила часы в спортзале ежедневно с единственной целью — вернуться на площадку. Разочарование — недостаточно большое слово, чтобы описать мои чувства. Это невероятно огорчает, но даже в плохом есть что-то хорошее. То, как болельщики продолжали поддерживать меня и нашу команду, принесло мне столько радости. Я так горжусь тем, что эта команда в этом году только стала сильнее из-за невзгод. Пришло время закрывать сезон и занять свое место в плей-офф», — написала Кларк в Instagram*.
Кларк 23 года. Она была выбрана под общим первым номером на драфте лиги 2024 года клубом «Индиана Фивер».
