Кейтлин Кларк выбыла до конца сезона из-за травмы

«Надеялась поделиться более хорошими новостями, но в этом сезоне я больше не буду играть. Я проводила часы в спортзале ежедневно с единственной целью — вернуться на площадку. Разочарование — недостаточно большое слово, чтобы описать мои чувства. Это невероятно огорчает, но даже в плохом есть что-то хорошее. То, как болельщики продолжали поддерживать меня и нашу команду, принесло мне столько радости. Я так горжусь тем, что эта команда в этом году только стала сильнее из-за невзгод. Пришло время закрывать сезон и занять свое место в плей-офф», — написала Кларк в Instagram*.