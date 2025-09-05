Кэмерон Томас — пока что главный неудачник рынка свободных агентов НБА

Исторический фон придаёт ситуации особую остроту. С 2013 года лишь считаные игроки его уровня соглашались на квалификационное предложение — и их судьбы сложились по-разному: одни через год получали крупные контракты, другие теряли место в обойме. Томас же входит в узкий круг баскетболистов, на счету которых больше 40-очковых встреч, чем у некоторых действующих и будущих членов Зала славы. Однако подобная статистика почти не влияет на восприятие: для менеджеров куда важнее универсальность и надёжность в долгосрочной перспективе.