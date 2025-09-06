В НБА начато громкое разбирательство. Из-за этих юристов клубы меняли владельцев

Наиболее вероятные санкции для «Клипперс» — потеря драфт-пиков и внушительные штрафы. Теоретически возможен и более жёсткий сценарий: давление на Стива Баллмера вплоть до вынужденной продажи клуба, если будет доказано, что он сознательно нарушал регламент. Для Кавая Леонарда юридических угроз меньше — его контракт остаётся в силе, но репутационные удары могут оказаться болезненными. Уже сейчас вспоминаются события 2019 года, когда его окружение обсуждало с другими клубами условия, выходящие за рамки правил. Тогда обвинения не подтвердились, однако сегодня они выглядят иначе.