Травма Кейтлин Кларк обрушила цены на билеты WNBA на 30%

Как сообщает TickPick, до повреждения звёздной баскетболистки средняя цена билета на игры WNBA составляла $ 89. После того как сама спортсменка сообщила в соцсетях о том, что уже не сыграет в этом сезоне, средний ценник упал почти на 30%, до $ 62 за место.