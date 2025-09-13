Ричмонд
«Трусость». Чемпион НБА раскритиковал лигу за новое правило бросков в конце четвертей

Источник: Чемпионат.com

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон раскритиковал лигу за новое правило бросков в концовке четвертей, когда неточное попадание будет отражаться на командном проценте реализации, а не на игроке, совершившим дальний бросок.

«Это трусость. Мы не хотим, чтобы это засчитывалось в процент бросков……Но вы сами решаете, нужно вам бросать или нет в концовке. Они ищут позитив, пытаясь избежать негатива — профессиональный спорт — 2025», — написал Джефферсон в социальной сети Х.

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.