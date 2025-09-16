Игроки НБА, чьи многомиллионные доходы курируют другие

История Купера Флэгга ярко иллюстрирует эту проблему уже в новом поколении. 18-летний первый номер драфта-2025 получил от «Далласа» контракт с гарантией в $ 62 млн. Однако управляет его капиталом мать, Келли Флэгг: она определяет лимиты на траты, выстраивает стратегию доходов и запрещает крупные покупки без обоснования. Бюджет строится в основном на рекламных соглашениях, а зарплатные выплаты остаются в резерве. Такой подход вызвал интерес не только у болельщиков, но и у коллег по лиге — слишком уж много примеров показывают, к чему приводит бесконтрольность.