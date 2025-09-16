У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?

Бафкин — 21-летний защитник, чья карьера началась непросто. В колледже за «Мичиган» он проявил себя как универсал с потенциалом разыгрывающего, но в НБА его сдерживали травмы и ограниченное игровое время: в прошлом сезоне он провёл на площадке всего 124 минуты, набирая по 5,3 очка при скромных 21,1% реализации трёхочковых. Однако этим летом в Лас-Вегасе Бафкин предстал совершенно иным игроком: в среднем почти 20 очков за матч, уверенное ведение игры через пик-энд-роллы и активная защита. Это стало важным сигналом для тех, кто поспешил поставить на нём крест.