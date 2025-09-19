Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн раскрыл своё отношение к Дрейку после истории с Кендриком Ламаром

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом Дрейком.

Источник: Чемпионат.com

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал о своих взаимоотношениях с музыкантом Дрейком.

«Cейчас мы на разных местах, у меня своё дело, у него своё, но это всегда любовь. Всегда желаю ему всего наилучшего», — сказал Леброн в интервью Complex Music.

Ранее Леброн посетил концерт Кендрика Ламара и, вероятно, поддерживал того в их перепалке с Дрейком, что не очень понравилось последнему. Дрейк изменил строчку в своей песне, в которой упоминался Леброн, а также перестал отслеживать баскетболиста в соцсетях.