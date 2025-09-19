«Ни на что не намекаю». Леброн — на вопрос о завершении карьеры

«Я ни на что не намекаю, но понимаю, что нахожусь уже на другом конце пути. Не буду играть ещё 23 года, не собираюсь играть ещё 10. Определённо готовлюсь к тому, когда всё закончится, но ещё не дошёл до этого. Мне невероятно повезло сидеть здесь, на 23-й год в лиге… Послушайте, каждый раз, когда делаю что-то новое, это не значит, что я ухожу на пенсию. Она приближается, но ещё не наступила», — сказал Джеймс в интервью Complex Music.