«Сказал, что он может набрать за 80 очков». Леброн — о легендарном матче Брайанта

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о легендарном матче Коби Брайанта, в котором он набрал 81 очко.

«Каждый раз, когда я это рассказываю, люди думают, что я вру. Но в тот вечер у меня дома были мои друзья, и мы вместе смотрели, как Коби набирает 81 очко. Когда у него их было 60, я сказал, что он может набрать 80. Клянусь. Мы можем им позвонить. Я сказал: “Коби может набрать за 80”. А потом он набрал 81, так что я не соврал», — приводит слова Леброна Джеймса Complex.

Напомним, этот матч состоялся в январе 2006 года. Этот результат Коби Брайанта стал вторым в истории НБА после Уилта Чемберлена, набравшего однажды 100 очков за одну встречу.