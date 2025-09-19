Ричмонд
Бронни Джеймс рассказал, какому аспекту игры уделял большое внимание в межсезонье

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, над каким аспектом игры он особенно работал в межсезонье, чтобы повысить свой уровень.

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, над каким аспектом игры он особенно работал в межсезонье, чтобы повысить свой уровень.

"Продолжал работать над своей игрой с мячом. Всё, что происходит без мяча, само собой получается. Но если буду постоянно уверенно владеть мячом, понимать свою роль и уметь играть на позиции питчера, когда это необходимо, у меня всё получится.

У меня нет проблем с игрой без мяча, если это необходимо. Поэтому просто постоянное повторение того, как большую часть времени держу мяч в руке, очень полезно для моего развития", — приводит слова Бронни Джеймса Fadeaway World.

Бронни был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. В прошлом сезоне североамериканской лиги спортсмен принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 2,1 очка, совершал 0,6 подбора и отдавал 0,8 передачи. Игры в НБА Бронни чередовал с выступлениями в G-лиге.