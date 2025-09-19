Ричмонд
Леброн Джеймс назвал самого сложного соперника в своей карьере

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, готовящийся к 23-му сезону в НБА, рассказал, кто оказался самым трудным игроком, против которого ему приходилось играть в защите.

Источник: Чемпионат.com

«Парень, с которым мы вместе росли, сейчас он как брат, его зовут Дерек Тарвер. Он на два-три года старше меня. Уже в 10 лет Дерек был сильнее всех, левша, и ты знал, что он сделает, но остановить это всё равно было невозможно», — приводит слова Джеймса Sportskeeda со ссылкой на шоу 360 with Speedy.

Тарвер позже отреагировал на слова баскетболиста в соцсетях, а Джеймс перепостил его публикацию со словами: «Мы провели более чем достаточно матчей друг против друга, пока росли».